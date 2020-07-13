Ярославль, , 14:53 — REGNUM Председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов выдвинут кандидатом в депутаты Государственной думы РФ на дополнительных выборах по 194-ому одномандатному округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

Олег Виноградов

Решение о выдвижении Олега Виноградова 13 июля было принято на бюро партии «Яблоко». Виноградов хорошо известен в Ярославской области, он был депутатом областной думы двух созывов, заместителем губернатора Ярославской области при Анатолии Лисицыне и заместителем мэра Ярославля при Евгении Урлашове. Региональное отделение «Яблоко» он возглавил в апреле 2017 года.

Мандат федерального депутата стал вакантным после перехода Александра Грибова в аппарат правительства РФ. Как ранее сообщало ИА REGNUM в выборах планируют принять участие победитель праймериз «Единой России», хоккеист Андрей Коваленко, первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, которого выдвинула «Справедливая Россия». И депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова, которую поддержала КПРФ.

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