Томск, , 14:52 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала, связанного с появлением в интернете фотографий из одного из томских моргов, дал обширный комментарий по ситуации. По его словам, морги — «совсем не место для фотосессий».

Жвачкин подчеркнул, что «публикации на сайте одной из газет фотографий из томского морга вызвали эффект разорвавшейся бомбы». Сначала были размещены «фото мешков с отходами класса Б», а «потом пошли фотографии трупов».

«Говорить о морге, забитом ковидными трупами, не просто за гранью журналистской этики, но и человеческой логики», — заявил Жвачкин. Он добавил, что региональный оперштаб сообщает о каждой смерти пациентов с коронавирусом, а также об обстоятельствах гибели людей.

Департамент здравоохранения Томской области «сформировал комиссию по проверке «фотофактов». Комиссия выявила, что «фотосессия» в морге шла пять дней — со 2 по 6 июля. По информации сотрудников морга, фотографировал не работающий там работник частной похоронной службы, «отлично знающий расположение помещений морга».

Санитар на фото, который в нарушение режима работал без маски, пояснил, что его сфотографировали во время того, как он складывал отходы класса Б: одежду умерших, ветошь, одноразовые костюмы.

По словам санитара, в помещении в этот момент находилось «10−12 тел». В то же время тел с людей с СOVID-19 в этом помещении не было:

«В морг на Нахимова привозят трупы не только из третьей горбольницы, но и из других медучреждений Томска и районов области».

»По чьему заказу и с какой целью похоронный агент фотографировал в морге — выяснят компетентные органы. По чьему заказу и с какой целью затем СМИ публиковали эти фото на своих ресурсах — тоже догадаться нетрудно», — приводит слова Сергея Жвачкина «Область здоровья».

Он заявил о том, что «в организации не было порядка, регламентирующего посещения морга посторонними лицами».

«Мы приняли решение модернизировать нашу паталогоанатомическую службу. В морге будет утверждён, наконец, этот порядок доступа, появится круглосуточное видеонаблюдение внутри и снаружи, будет приобретен дополнительный инвентарь, разумеется, будут привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники морга», — рассказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в интернете в июле 2020 года распространились фотографии мешков якобы с телами умерших пациентов с коронавирусом в одном из моргов Томска. В оперштабе региона тогда пояснили, что информация о телах — это фейк.

Однако после скандала своей должности лишился начальник областного департамента здравоохранения Александр Холопов.

Читайте также: Главу томского облздрава уволили за скандальное фото из морга