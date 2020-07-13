Берлин, , 14:50 — REGNUM Европейский союз должен составить список активных веществ, используемых в медицине, которые необходимо производить внутри ЕС для уменьшения зависимости от Китая, заявил 13 июля глава минздрава ФРГ Йенс Шпан, сообщает Reuters.

По словам немецкого чиновника, цель не в том, чтобы вывести производство всех медикаментов из КНР, а в том, чтобы сократить зависимость от Китая.

«Не должно быть так, чтобы Китай решал, есть ли у нас в достаточном объеме защитных масок», — подчеркнул он.

Напомним, после начала пандемии коронавирусной инфекции в Китае поставки товаров, в том числе медицинских, из страны были сорваны. На этом фоне во многих странах заявили о необходимости искать иные пути обеспечения своих нужд.