Москва, , 14:47 — REGNUM Для Украины Минские соглашения — это не закон, а игра, считает член Совета Федерации Сергей Фабричный. Об этом он заявил 13 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Для них Минские соглашения — не закон. Это игра. Они играют в это. Но Украине нужно будет определяться. И определяться в ближайшее время. Или они выполняют Минские соглашения, или они выходят из Минских соглашений, — сказал Фабричный. — Мы определились. Людей, граждан России, на Донбассе с каждым днём становится всё больше и больше. И наша задача — поддерживать людей, которые там живут, потому что это имеет значение с точки зрения гуманитарной помощи и это гарантия безопасности этих людей. Киев чего опасается? Если он выходит из Минских соглашений, нужно будет отвечать, а вы почему столько лет не собирались эти соглашения выполнять и убивали людей?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что власти Украины любыми способами стремятся уйти от выполнения своих обязательств, закрепленных в Минских соглашениях.

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