Хабаровск, 13 июля 2020, 14:42 — REGNUM Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в том, что управляющая регионом команда продолжает стабильно работать в отсутствие губернатора. Об этом Трутнев заявил 13 июля.
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Он добавил, что провёл встречи с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с рядом коллег и попросил, чтобы «всё работало штатно» и жители региона не ощутили никаких проблем.
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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля и доставлен в Москву. Его обвиняют сразу по целому ряду статьей УК РФ. Ему инкриминируют подготовку к убийству и убийство предпринимателей на Дальнем Востоке.
После этого в Хабаровской крае начались несанкционированные акции протеста в поддержку главы региона.
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