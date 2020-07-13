Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Профильным ведомствам и службам в Грузии, потребуется продолжать находится в режиме мобилизации, чтобы сохранить темпы распространения коронавируса в стране на существующем низком уровне. Об этом 13 июля заявил спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, выступая перед депутатами, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Председатель законодательного органа отметил, что в ряде стран ситуация продолжает ухудшаться, и поблагодарил всех, кто внес вклад в то, что в Грузии ситуация остается стабильной.

«Хочу поблагодарить минздрав, всех врачей, медперсонал, представителей служб, которые работают в круглосуточном режиме для предотвращения широкого распространения, — сказал Талаквадзе. — Нам и в дальше потребуются усиленное внимание и мобилизация, чтобы обстановка в стране осталась безопасной».

Напомним, в Грузии за последние сутки было выявлено девять случаев заражения коронавирусом. Всего их в стране зарегистрировано 995.

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