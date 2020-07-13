Минск, , 14:39 — REGNUM Александр Лукашенко подписал указы №263 и №264, одобрив проект протокола о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение о российском финансировании строительства Росатомом атомной электростанции в Островецком районе Гродненской области Белоруссии. Протокол выступит основой для дальнейших переговоров с Москвой по БелАЭС.

Межправительственное соглашение было подписано 15 марта 2011 года. Оно предусматривало выделение официальному Минску российского государственного экспортного кредита для строительства АЭС. В ходе реализации проекта руководство Белоруссии поставило вопрос о продлении срока $10-миллиардного кредита и его реструктуризации.

Правительство РФ 22 июня одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение 2011 года. Кредит продлён на два года и на такой же срок перенесено погашение основного долга по кредиту — с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Кроме того, изменена процентная ставка по кредиту — она зафиксирована на уровне 3,3% годовых.

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Запуск первого реактора БелАЭС ожидается к финалу президентской кампании в Белоруссии — то есть до 9 августа 2020 года. Генподрядчиком строительства атомной электростанции выступил Атомстройэкспорт — дочерняя структура Росатома.

Всего по проекту ВВЭР-1200 на БелАЭС строится два энергоблока мощностью по 1200 МВт каждый, что должно обеспечить потребности постсоветской республики в экологически чистой электроэнергии. Руководство Белоруссии также подчёркивает политическую значимость проекта — с его помощью будет сокращён импорт российских углеводородов, что снизит влияние Москвы.

Планировался экспорт белоруской электроэнергии на рынок Евросоюза. Против этого категорически против выступает Литва, правительство которой по указанию ЕС закрыло построенную при СССР Игналинскую АЭС и не сумело построить новую атомную электростанцию.

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