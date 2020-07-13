Анкара, , 14:43 — REGNUM Возглавляемые маршалом Халифой Хафтаром подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) должны покинуть Сирт и Джуфру, иначе против них начнётся военная операция. Об этом заявил 13 июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

Чавушоглу отметил, что о выдвинутом в отношении Хафтара ультиматуме уведомлена российская сторона. Военная операция в Сирте готовится, хотя пока Анкара ждёт урегулирования за столом переговоров.

«Но если он не отойдет, то эта решимость будет показана», — подчеркнул турецкий министр, говоря о Хафтаре.

Турция полагает, что Хафтар готовится к атаке и пытается выиграть время, добавил он.

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