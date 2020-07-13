Абуджа, , 14:38 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари впервые публично отреагировал на отстранение от должности главы антикоррупционного ведомства страны. Об этом передаёт ВВС Africa со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента.

Президент Бухари заявил, что отстранение Ибрагима Магу является показателем того, что борьба правительства Нигерии с коррупцией «реальна и активна».

Говоря о важности подотчетности и прозрачности, президент Бухари заявил, что нигерийцы должны понимать, что они будут привлечены к ответственности за коррупционные дела.

По его словам, приостановление работы комиссии по экономическим и финансовым преступлениям позволит антикоррупционному ведомству продолжить свою работу «без тени следствия… над его головой».

Напомним, что Магу был арестован в понедельник, 6 июля, по подозрению в причастности к коррупции внутри ведовства. Он обвиняется в хищении денежных средств, которые его антикоррупционное ведомство конфисковало в ходе своей деятельности. Расследование продолжается, но местные СМИ сообщают, что Магу отрицает все обвинения.

Президент Бухари сказал, что Магу предоставляется возможность ответить на все выдвинутые против него обвинения.

Борьба с коррупцией была одним из главных предвыборных обещаний президента Бухари во время выборов 2015 и 2019 годов.