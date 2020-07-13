Рига, , 14:34 — REGNUM В 1941−1945 годах опорой для осуществления планов латышских шовинистов служил Третий рейх и гитлеровская оккупация, сегодня опорой для их планов на будущее служат иностранные войска и надежда на конфликт США с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 13 июля, комментируя высказывания министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.

Как сообщалось ранее, Пабрикс заявил, что власти Латвии готовы не только принять на территории страны часть воинского контингента США (который выводится из Германии), но также и компенсировать связанные с этим расходы.

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«Данное заявление Артиса Пабрикса не вызвало у меня удивления. Он политик, которому свойственно руководствоваться русофобией и играть на антироссийских настроениях.

Русофобия доводила Пабрикса даже до прославления латышей, служивших в годы Великой Отечественной войны в войсках СС. У них, по его словам, современная Латвия должна черпать силы и уверенность в том, «идет правильным путем…, заслужила хорошее будущее».

Как тогда, в 1941—1945 годах, опорой для осуществления планов латышских шовинистов служил Третий рейх и гитлеровская оккупация, так и сегодня опорой для их планов на будущее служат иностранные войска, надежда на конфликт США с Россией. Но точно так же, как такие планы потерпели фиаско в годы той войны, так им не суждено осуществиться и сегодня.

Латвия может, конечно, подрядиться на оплату присутствия американских войск на своей земле, сокращая траты по другим статьям бюджета, но это будут абсолютно бесполезные для развития Латвии траты. Мы же, в России, конечно, должным образом отреагируем, если угроза нашей стране с латвийской территории возрастёт.