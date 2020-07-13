Москва, , 14:33 — REGNUM Украинские власти любыми способами стремятся уйти от выполнения своих обязательств, закрепленных в Минских соглашениях. Об этом 13 июля заявил специальный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что статус Минских соглашений закреплен резолюцией Совета Безопасности ООН. Поэтому заявление представителя Украины в группе Александра Мережко о «рекомендательном характере» соглашений противоречит здравому смыслу, сказал Кульмухаметов.

Он добавил, что заявления о пересмотре Минских соглашений или их необязательности вызывают сожаление. Спецпредставитель России напомнил, что прежнее украинское руководство не планировало выполнять Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля член Совета Федерации России Сергей Фабричный заявил, что Москва ведет активные дипломатические действия для возврата Киева к выполнению Минских соглашений.

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