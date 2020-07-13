Минск, , 14:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил для дач гражданам страны задействовать участки в регионах республики. Такое заявление он сделал 13 июля в ходе своей рабочей поездки в Могилевскую область.

«Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли), и отдать людям под дачи», — заявил Лукашенко, обратив свое внимание на проблему с заброшенными участками в деревнях.

Также белорусский лидер указал, что интерес к проживанию вне границ больших городов у жителей страны значительно возрос во время пандемии коронавируса, а так как, к примеру, под Минском практически не осталось неиспользуемых участков земли, нужно активнее предлагать для этого участки в других регионах.

«Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки», — заявил он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский народ, который выстрадал право жить в своём государстве, никогда и ни перед кем не становился на колени.