Тбилиси, , 14:29 — REGNUM С первым в условиях пандемии коронавируса зарубежным визитом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправился в Брюссель. Как сообщает МИД Грузии, визит продлится 13−14 июля, и в его рамках Давид Залкалиани проведет встречи в НАТО и Евросоюзе.

В частности, глава грузинского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия и выступит перед постоянными представителями стран альянса. Комиссия рассмотрит вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Грузии, и повестку дня сотрудничества НАТО-Грузия. Давид Залкалиани расскажет о действиях правительства, направленных на борьбу с пандемией, и о нынешней эпидситуации в стране.

Запланирована встреча с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ. Давид Залкалиани также проведет встречи в Евросоюзе и Европарламенте.

Неделю назад в Грузии с первым в условиях пандемии официальным визитом побывал министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто.