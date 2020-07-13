Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан 13 июля впервые посетила культурный и религиозный центр Сванетии — поселок Местиа и находящийся там Сванетский историко-этнографический музей. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства.

Сообщается, что вместе с ней в поездке участвовала министр экономики Грузии Натия Турнава и группа бизнес-леди, входящих в совет «Женщины завтрашнего дня», из которых многие были участницами образовательных программ США по обмену.

По данным пресс-службы, в музее, который готовится к проведению капитального ремонта, Дегнан объявила, что фонд посла выделит на это грант в размере $16 100. Также в ходе поездки американский посол встретилась с представителями местных властей Сванетии.