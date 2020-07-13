Джакарта, , 14:19 — REGNUM Представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что люди часто пренебрегают ношением масок, если находятся среди знакомых людей, сообщает Kompas.

«Продолжайте надевать маски, даже если вы находитесь среди коллег или людей, которых знаете», — заявил Ахмад Юрианто.

По словам Ахмада Юрианто, люди должны надевать маски, чтобы предотвратить цепочку распространения вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо заявил, что правительство имеет 246 лабораторий для исследования COVID-19.

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