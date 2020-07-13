Москва, , 14:17 — REGNUM Дальнейшая эскалация нынешней ситуации на армяно-азербайджанской границе недопустима, так как она угрожает безопасности региона. Об этом говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел РФ.

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В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что резкое обострение конфликта между двумя государствами вызывает у Москвы «серьёзную озабоченность». По поступающей информации, боевые действия продолжаются, уже есть убитые и раненые.

«Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня», — подчеркнули в ведомстве.

Со своей стороны МИД России заявил о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, вооруженное столкновение на границе Армении и Азербайджана произошло 12 июля. По заявлению минобороны Азербайджана, подразделения ВС Армении на участке границы в Товузском районе из артиллерийских установок обстреляли позиции азербайджанской армии. В свою очередь в минобороны Армении заявили, что военнослужащие Азербайджана попытались захватить пограничный опорный пункт.

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