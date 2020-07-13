История вопроса

Материалы, касающиеся отношений России и Таджикистана.



Таджикистан после распада СССР пережил гражданскую войну. Это одна из самых бедных стран региона, не обладающая серьезными ресурсами и не способная распорядится даже тем, что имеет.



Таджикистан не входит в состав ЕАЭС, но периодически инициирует процесс торга с Россией и Казахстаном, обсуждая возможность вхождения в союз. В Таджикистане находится 201-российская военная база, которая в определенной степени является причиной по которой боевики из соседнего Афганистана не

рвутся в Таджикистан.