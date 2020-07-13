Москва, 13 июля 2020, 14:18 — REGNUM Вопросы двустороннего сотрудничества обсудил президент России Владимир Путин со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в ходе телефонного разговора. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отметим, как передавало ИА REGNUM, 10 июля посольство России в Душанбе сообщило, что семь рейсов из Таджикистана в Россию состоялось с 30 июня до 9 июля.