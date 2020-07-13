Киев, , 14:29 — REGNUM Военные учения по эстонской модели пройдут осенью в Херсонской области Украины. Об этом заявил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев в опубликованном 13 июля интервью интернет-изданию «Левый берег».

Ранее Украина и Эстония подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны, после чего началась подготовка к учениям в Херсонской области. Эстония намерена поделиться с украинской стороной опытом по созданию территориальной обороны на основе формирований добровольцев.

Дату манёвров, уточнил Гусев, определят исходя из проведения российских учений «Кавказ-2020». Учения пройдут около месяца, в них задействуют силы и средства по модели Союза обороны Эстонии — Кайтселийта.

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