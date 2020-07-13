Анкара, , 14:07 — REGNUM Введение режима прекращения огня в Ливии не пойдет на пользу Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу 13 июля, сообщает Reuters.

Об этом глава внешней политики Турции заявил в интервью телеканалу TRT Haber. Он подчеркнул, что обязательным условием для установления режима прекращения огня является возращение международно признанному ПНС города Сирт и базы ВВС «Джуфра».

Кроме того, Чавошоглу обратил внимание на то, что Анкара в ближайшее время начнет геолого-разведывательные работы в восточной части Средиземного моря в соответствии с заключенным между Турцией и ПНС соглашением. Глава МИД Турции отметил, что Турция открыта к тому, что к разработке месторождений в регионе подключались компании из третьих стран, таких как Россия, Италия, Соединенное Королевство и США.

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