Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Омбудсмен Грузии Нино Ломджария 13 июля посетила село Квемо Чала Каспского муниципалитета и встретилась с семьей Зазы Гахеладзе, задержанного 11 июля югоосетинскими пограничниками.

Случившееся Ломджария назвала очень тревожным фактом и заявила, что подобное происходит на «линии оккупации» каждый день, но на этот раз гражданина Грузии ранили из огнестрельного оружия, и это особенно возмутительно.

«Из наших источников мы пытаемся перепроверить определенную информацию. Хотим также выяснить у семьи, какая помощь ей нужна. Семья также поддерживает контакты с Красным Крестом, и мне интересно, насколько предоставляют они информацию семье задержанного», — заявила Ломджария.

По ее словам, самым сложным в данном случае является то, что никаких эффективных механизмов против подобных «грубых нарушений прав человека» у грузинской стороны нет.

Омбудсмен намерена активно привлечь международные организации к делу освобождения Зазы Гахеладзе.

По информации грузинской стороны, 33-летний гражданин Грузии, житель села Квемо Чала Заза Гахеладзе 11 июля был задержан представителями «оккупантских сил» у «линии оккупации», где, как заявляют его односельчане, собирал грибы. О случившемся Грузия сразу же сообщила миссии наблюдателей Евросоюза. Специальное заявление в связи с задержанием своего гражданина сделал МИД Грузии.

Заявлениями откликнулись на этот факт посольство США и Миссия наблюдателей ЕС. В случившемся однозначно осуждают Россию и призывают ее к выполнению своих обязательств по соглашению о прекращении огня и деоккупации территорий Грузии. Между тем, Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщает, что первым стрельбу по югоосетинским пограничникам открыл находящийся на «административной границе» гражданин Грузии, а те ответным огнем ранили его в ногу. Гахеладзе был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь, а затем помещен в цхинвальский изолятор.