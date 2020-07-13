Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Сыну депутата парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Кобы Кобаладзе было предъявлено обвинение в участии в групповом избиении 23-летнего сотрудника банка. Об этом 13 июля сообщает телеканал «Рустави-2».

По данным журналистов, инцидент произошел 24 июня. Сына народного избранника задержали после того, как свидетельства, говорящие о его причастности к драке, опубликовали 11 июля на телеканале «Пирвели». Адвокаты задержанного заявили, что он сам обратился в полицию.

«Это довольно неприятный факт, это неприятно для любого родителя, особенно если родитель находится в сегменте высокой ответственности», — прокомментировал ситуацию депутат Кобаладзе. Он добавил, что за совершенные преступления должны отвечать все.

По данном делу задержаны еще два человека.