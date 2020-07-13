Пермь, , 14:04 — REGNUM В Пермском крае принято решение о продлении действия коронавирусного режима до 28 июля, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Речь идет о сохранении требований соблюдать безопасную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты (маски). Ограничения также распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю (6−12 июля) средний прирост случаев заражения коронавирусом составил 1,5, а коэффициент распространения не опускался ниже единицы.

«Рост заболевших на прошлой (6−12 июля) неделе на 20% больше, чем на предыдущей. По многим инфицированным невозможно установить место и причины контактов. Это происходит потому, что жители легкомысленно относятся к масочному режиму, пренебрегают социальной дистанцией. В том числе из-за этого сейчас идет небольшой рост заболеваемости», — глава Управления Роспотребнадзора Пермского края Виталий Костарев.

Он указал на необходимость более жесткого контроля за соблюдением коронавирусного режима в социальных учреждениях, дезинфекции транспорта. В регионе возобновят смс-оповещения о масочном режиме, мытье рук, безопасной дистанции. Напомним, в регионе действует второй этап коронавирусного режима.

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