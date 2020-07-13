Белград, , 14:03 — REGNUM Москва поблагодарила сербских военных за участие в параде, организованном в честь 75-летней годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Письмо с выражением искренней благодарности в адрес министра обороны Сербии Александра Вулина направил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает на сайте военного ведомства республики 13 июля.

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«Чтя бессмертный подвиг отцов и дедов, в едином строю, плечом к плечу, как и 75 лет назад, прошли представители государств — победителей фашизма, которые показали преемственность поколений, близкую связь братских народов, внесших большой вклад в общую Победу», — говорится в обращении российского министра.

Российский министр также поблагодарил сербского коллегу за личное присутствие на параде и пожелал ему здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционно проводимый в Москве 9 мая военный парад по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне был перенесён из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Он состоялся 24 июля. Участие в параде приняли военные делегации из 12 стран.