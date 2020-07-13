Москва, , 14:18 — REGNUM Российско-турецкое экономическое сотрудничество, обстановку в Сирии и Ливии и другие актуальные вопросы обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 13 июля. Об этом говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Вопросы экономики и шаги для расширения двусторонних отношений главы государств обсудили прежде всего. Также Путин и Эрдоган поговорили о сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса.

Российский и турецкий лидеры дали оценки ситуации в Ливии и Сирии и затронули другие региональные вопросы, указано в сообщении.

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