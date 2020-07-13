Краснодар, , 13:35 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей России вынесла решение о досрочном лишении полномочий судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Решение было принято 13 июля.

С обращением о привлечении Елены Хахалевой к дисциплинарной ответственности обратился президиум совета судей Российской Федерации, сообщается на сайте ВККС.

По информации портала Право.ру, у Хахалевой обнаружено 128 дней прогулов, вылеты в Москву и Абхазию в командировки без официальных разрешений, что также было квалифицировано как прогулы. Сама Хахалева на заседании ВККС отсутствовала. Её представитель заявила, что все случаи отсутствия Хахалевой на рабочем месте устно согласовывались с председателем суда или его заместителем, поездки в Москву были необходимы для обсуждения судебной практики в вышестоящей инстанции.

В итоге ВККС приняла решение об удовлетворении обращения о привлечении судьи Хахалевой к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий, также судью лишили первого квалификационного класса судьи. Решение ВККС Хахалева может оспорить в Верховном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, имя судьи Хахалевой оказалось в центре скандала в 2017 году в связи со свадьбой её дочери, на которую были приглашены звёзды российской эстрады. СМИ оценили стоимость свадьбы в два миллиона долларов. Сама судья заявила, что свадьбу оплатил отец невесты, который является бизнесменом. 5 марта 2020 года было опубликовано открытое письмо Елены Хахалевой к президенту Владимиру Путину с жалобой на травлю, которая якобы привела к тому, что руководство Краснодарского краевого суда предложило ей уйти в отставку.

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