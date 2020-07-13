Рим, 13 июля 2020, 13:35 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 13 июля, проведет рабочую встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Встречи Меркель с лидерами ряда стран ЕС накануне очередного саммита (он пройдет в конце июля) нужны для согласования позиций и выработки возможного компромисса, сообщили журналистам в пресс-службе канцлера.
Власти Италии рассчитывают, что на саммите будет утверждено решение о создании фондов помощи (в основном кредитной) пострадавшим от эпидемии экономикам. На двух предыдущих саммитах сделать этого не удалось из-за позиции лидеров ряда стран, в частности Австрии и Нидерландов.