Москва, , 13:32 — REGNUM Законопроект, расширяющий круг лиц, которые могут претендовать на получение звания «ветеран труда», внесли в Госдуму парламентарии во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Расширяется круг лиц, имеющих право на получение звания «ветеран труда» и мер поддержки, действующих на территории всей Российской Федерации.

Такое право предлагается предоставить лицам, продолжительно и добросовестно трудившимся в экстремальных природно-климатических условиях и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Принятие закона может привести к выпадающим доходам бюджетов субъектов РФ, при этом, признаются авторы, произвести оценку выпадающих доходов не представляется возможным.