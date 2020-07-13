Пекин, , 13:33 — REGNUM В Китай прибыли два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для изучения вопроса происхождения коронавируса и власти страны находятся с ними в тесном контакте. Об этом 13 июля сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как напомнила официальный представитель, власти Китая согласились на направление в страну экспертов ВОЗ с целью сотрудничества и обмена с китайскими учеными по вопросу о происхождении SARS-CoV-2.

«В настоящее время два эксперта ВОЗ уже прибыли в Китай», — заявила Хуа Чуньин.

При этом она отметила, что Китай и ВОЗ сходятся в вопросе о том, что происхождение коронавируса является научным вопросом и что по нему должно начаться международное сотрудничество и исследование учеными в данной области.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в университете Гонконга заявили, что бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания.