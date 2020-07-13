Джакарта, , 13:32 — REGNUM Южная Корея поставит в Индонезию 625 тыс. защитных масок общей стоимостью $500 тыс. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Индонезии.

По их словам, первая партия, состоящая из 500 тыс. масок, была передана Национальному агентству по противодействию стихийным бедствиям Индонезии (BNPB) 13 июля.

Известно, что оставшаяся часть масок будет поставлена позже.

Напомним, что в апреле текущего года власти Южной Кореи поставили в Индонезию 300 аэрозольных стерилизаторов общей стоимостью $100 тыс. и 32 200 наборов для диагностики коронавируса ($400 тыс.).

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В настоящее время в Индонезии выявлено более 76 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 3,6 тыс. человек.