Брюссель, , 13:45 — REGNUM В «неправильном направлении» развиваются надежды на то, что Турция станет европейской страной, полагает министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Об этом он заявил на встрече Совета по иностранным делам ЕС 13 июля, передает AMNA.

Министр считает показателем ошибочности надежд на европеизацию Турции то, что происходит сейчас вокруг собора Святой Софии. Ситуация с соблюдением в этой стране прав человека тоже играет свою роль.

«В 2004 году мы единодушно решили проложить путь для Турции, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС. (…) Глядя на то, что происходит с собором Святой Софии, считаю это ударом по Альянсу цивилизаций. Я считаю, что этим жестом Турция каким-то образом стерла то развитие, в котором она участвовала с самого начала. И это не хорошо», — сказал Ассельборн Совету министров иностранных дел ЕС.

Евро-турецкие отношения находятся в центре Совета по иностранным делам ЕС, который собирается 13 июля с участием министров иностранных дел в Брюсселе.