Москва, , 13:26 — REGNUM В России могут разрешить урегулирование убытков по страхованию дистанционно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, соответствующий законопроект поддержал экспертный совет Госдумы.

Законопроектом предлагается перевести урегулирования в случае ДТП в цифровой формат. Исключается обязанность предоставлять документы только на бумаге, также появится право осуществлять обмен информацией в электронной форме, в том числе через портал Госуслуг и сайты страховщиков.

Осмотр транспортного средства также будет возможно через мобильное приложение РСА, разработанное для оформления Европротокола.

«Сейчас власти нацелены на цифровизацию и мы видим, что ключевые поручения идут в этом направлении, приятно отмечать, что страховое сообщество движется с опережением», — сказал Игорь Юргенс.