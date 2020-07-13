Сана, 13 июля 2020, 13:24 — REGNUM Повстанцы-хуситы нанесли удары по ряду объектов, в том числе по крупному нефтеперерабатывающему предприятию в городе Джизан в Саудовской Аравии, сообщает со ссылкой на официального представителя хуситов 13 июля Reuters.
Напомним, в Йемене на протяжении более пяти лет продолжается война между сторонниками движения «Ансар Алла» и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, на стороне которого выступает возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.
Ранее официальный Эр-Рияд заявил о том, что утром 13 июля силы ПВО альянса уничтожили четыре баллистические ракеты и семь беспилотных летательных аппаратов, которые запущенные в направлении королевства с территории Йемена по гражданским объектам.