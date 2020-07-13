Сана, , 13:24 — REGNUM Повстанцы-хуситы нанесли удары по ряду объектов, в том числе по крупному нефтеперерабатывающему предприятию в городе Джизан в Саудовской Аравии, сообщает со ссылкой на официального представителя хуситов 13 июля Reuters.

«С помощью большого числа беспилотников наши вооруженные силы нанесли удар по военным летательным средствам, местам размещения пилотов и системам «Пэтриот» в Хамис-Мушаит, а также по другим целям в аэропортах городов Абхе, Джизане и Найран», — подчеркнул представитель хуситов Йахиа Сареа.

«Кроме того, [удар был нанесен по] по гигантскому нефтеперерабатывающему предприятию в промышленной зоне Джизана. Удар был нанесен с большой точностью», — добавил он.

Напомним, в Йемене на протяжении более пяти лет продолжается война между сторонниками движения «Ансар Алла» и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, на стороне которого выступает возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

Ранее официальный Эр-Рияд заявил о том, что утром 13 июля силы ПВО альянса уничтожили четыре баллистические ракеты и семь беспилотных летательных аппаратов, которые запущенные в направлении королевства с территории Йемена по гражданским объектам.