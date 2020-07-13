Брюссель, , 13:22 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность из-за использования права вето Россией и Китаем в вопросе предоставления гуманитарной помощи в Сирии, сообщили в Европейской службе внешних действий.

«Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что резолюция, принятая после неоднократных вето со стороны России и Китая, разрешает использовать только один КПП из двух, ранее имеющихся у ООН», — говорится в заявлении.

Боррель назвал действия России и Китая неконструктивными. Он добавил, что использование лишь одного пункта пропуска вместо двух будет препятствовать доставке помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля первый заместитель постоянного представителя России в СБ ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона воздержалась при голосовании по предоставлению помощи в Сирии из-за недовольства процессом подготовки резолюции Германией и Бельгией.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия воздержалась при голосовании по Сирии в Совбезе ООН