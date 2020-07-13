Тбилиси, , 13:28 — REGNUM Граждане Грузии, которые придут голосовать на выборы в парламент республики, могут бесплатно принять участие в розыгрыше автомобиля Tesla. О конкурсе 13 июля объявила партия «Гирчи» («Шишка»).

В объявлении отмечается, что приз может получить любой, вне зависимости от того, за какую партию отдаст голос. Для участия в розыгрыше требуется зарегистрироваться на сайте партии. Потом, в день выборов, сделать фото избирательного участка, чтобы было видно его номер, а затем опубликовать снимок в соцсети Facebook с хештегом, в котором на грузинском говорится: «Я ходил на выборы».

Сообщается, что цель акции — повысить явку на выборах.

Напомним, выборы в парламент Грузии намечены на 31 октября. В этом году они пройдут по измененной схеме голосования. В мажоритарных округах выберут 30 депутатов, вместо 73, как было раньше, а по партийным спискам в парламент пройдут 120 народных избранников, вместо 77, как на предыдущих выборах.

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