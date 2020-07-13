Киев, , 13:25 — REGNUM Ряд депутатов Верховной рады Украины заявляет, что партия «Слуга народа» под прикрытием проукраинской риторики на самом деле намерена поддержать возможность обучения на русском языке в школах до 2023 года.

С соответствующими заявлениями в кулуарах парламента 13 июля выступили представители фракций «Голос» и «Европейская солидарность», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Только что… руководство «Слуги народа» высказалось за поддержку русского языка в Украине. Господин Корниенко (глава партии Александр Корниенко) на согласительном совете попросил поставить данный вопрос в повестку дня Рады. Законопроект… направлен на продолжение обучения на русском языке в школах Украины, которое должно было закончиться уже в сентябре 2020 г.», — сообщила депутат «Голоса» Соломия Бобровская.

Ранее сегодня сообщалась другая информация: Верховная рада Украины на этой неделе рассмотрит законопроект об окончательном переходе русскоязычных школ на украинский язык.

В настоящий момент официально сформированной повестки нет и соответственно неясно, какой законопроект в итоге попадет на рассмотрение парламента.