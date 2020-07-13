Киев, , 13:49 — REGNUM Временную следственную комиссию, которая будет заниматься «фальсификацией» дел против экс-президента Украины Петра Порошенко, потребовала создать в Верховной раде фракция партии «Европейская солидарность», возглавляемая бывшим украинским лидером. Об этом 13 июля заявила сопредседатель фракции, народный депутат Ирина Геращенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций, которое транслировал украинский «5 канал».

«Европейская солидарность требует создания временной следственной комиссии относительно фальсификации дел против лидера оппозиции, пятого президента Украины Петра Порошенко», — заявила депутат.

Кроме этого, она добавила, что предлагаемая к созданию комиссия будет также заниматься фактами давления на украинское государственное бюро расследований и другие силовые структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что одно из уголовных дел в отношении экс-президента Украины официально было закрыто.