Москва, , 13:12 — REGNUM Сообщение об открытии границ Венгрии для российских граждан с 15 июля удалено со страницы посольства Венгрии в Москве в Facebook. В последнем посте отмечено, что Венгрия сохраняет ограничения для посещения страны, а с 15 июля меняются только те правила, которые касаются санитарных условий въезда.

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«Все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными», — отметили в дипмиссии.

В посольстве более не сообщили никаких подробностей, пообещал дать разъяснения в ближайшее время.

Как пояснили дипломаты, недавняя публикация посольства страны в Москве была неправильно интерпретирована. Пока Венгрия не готова открыть границы для жителей России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на странице посольства Венгрии в Москве в Facebook появилось сообщение о том, что власти Венгрии включили Россию в число стран, гражданам которых разрешен въезд на венгерскую территорию с 15 июля.

Так, отмечалось, что РФ включили в список стран «жёлтой» зоны.