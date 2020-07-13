Сухум, , 13:09 — REGNUM Руководство Абхазии для возвращения на родину жителей страны распорядилось открыть КПП «Ингури» на границе в Грузией с 13 по 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба Комитета безопасности республики.

По данным ведомства, пропускать на границе с 13 по 15 июля будут с 9:00 до 19:00, а 16 и 17 июля — с 9:00 до 15:00 (совпадает с мск). Отмечается, что на КПП организован санитарный контроль, на котором проверяют состояние здоровья всех прибывающих. Для прохождения границы требуются документы, подтверждающие абхазское гражданство или вид на жительство в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Абхазии закрыли границу с Грузией в марте для предотвращения распространения коронавируса. С 26 мая по 1 июня, а также с 22 по 24 июня КПП «Ингури» открывали для желающих вернуться на родину.

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