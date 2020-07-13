Баку, , 13:01 — REGNUM Ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе обсудили министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров и посол России в Минской группе Игорь Попов. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

Министр также провел телефонный разговор с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Мамедьяров заявил, что военнослужащие Азербайджана «предотвратили нападение вооруженных сил Армении».

В Баку считают инцидент на границе актом агрессии со стороны Еревана. Глава МИД Азербайджана выразил мнение, что инцидент направлен на вовлечение третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Стороны обвинили друг друга в нападении.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Армении уведомил Минскую группу ОБСЕ о столкновениях с Азербайджаном