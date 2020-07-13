Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп задавался вопросом, можно ли продать остров Пуэрто-Рико после разрушительного урагана «Мария», бушевавшего в 2017 году. Об этом рассказала бывшая исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дюк изданию The New York Times.

По её словам, Трамп сначала высказывал идеи, свойственные скорее бизнесмену, нежели главе государства. Например, можно ли передать электроэнергию на внешний подряд или продать остров.

«Как избавиться от этого актива?» — спрашивал, по словам Дюк, Трамп.

Элейн Дюк работала вместе с Трампом больше года. Она пояснила, что разговор о продаже Пуэрто-Рико никогда не происходил всерьёз.

Как сообщало ИА REGNUM, от урагана «Мария», по данным пуэрториканских властей, погибли около 3 тыс. человек. Островное государство находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью.

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