Киев, , 12:47 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не считает, что из-за коронавируса и рекомендаций Брюсселя безвизовый режим с ЕС оказался де-факто заблокирован.

Об этом он заявил в интервью изданию «Сегодня», материал опубликован в понедельник, 13 июля.

Кулеба заявил, что в принципе у него нет проблем с тем, чтобы покритиковать Брюссель за некоторые вещи, но именно в этом случае критиковать европейских чиновников не за что.

«Более того, мы уже неоднократно слышали и публичные, и непубличные комментарии и заверения наших коллег из Еврокомиссии, что у ЕС нет никаких фундаментальных претензий к безвизу с Украиной. В отличие от, например, наших друзей — Грузии. Там есть вопросы по безвизу. Наш безвиз находится в абсолютной безопасности. Но здоровье граждан в условиях пандемии находится в абсолютной опасности — поэтому не нужно воспринимать установленные ограничения как угрозу безвизу», — отметил глава дипломатии.

Кулеба отметил, что 14 июля Европейский Совет будет пересматривать список «третьих стран», гражданам которых разрешен въезд в ЕС, но отметил, что у Украины нет шансов попасть в «зеленый список».

«В ближайший пересмотр шансов нет… наши цифры (заболеваемости коронавирусом) сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС», — добавил глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что безвизовый режим между Украиной и ЕС начала действовать в июне 2017 года. Безвизовый режим касается только туристов и действует максимум 90 дней.