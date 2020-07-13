Симферополь, , 12:42 — REGNUM Глава администрации Симферополя Елена Проценко опровергла информацию о выявлении у неё СOVID-19. Об этом она 13 июля написала на своей странице в Facebook.

«Хочу еще раз подчеркнуть: увольняться я не планирую, иду на поправку после перенесенной пневмонии, covid-19 у меня не выявлен. Сегодня провела аппаратное совещание, на котором присутствовали мои заместители и руководители ключевых структурных подразделений администрации», — написала Проценко.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля ряд телеграм-каналов распространил данные о якобы планируемом увольнении Елены Проценко с поста сити-менеджера Симферополя. Эту информацию она также была вынуждена опровергнуть.

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