Киев, , 12:37 — REGNUM Верховная рада Украины на этой неделе рассмотрит законопроект о переходе русскоязычных школ на украинский язык.

Об этом шла речь на согласительном совете Рады сегодня, 13 июля, причем соответствующую инициативу выдвинул глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Соратник Зеленского пояснил, что с сентября этот закон должен заработать, а для этого его нужно принять именно сейчас, а не на следующей сессии Верховной рады.

Спикер парламента Дмитрий Разумков с предложением согласился и поручил включить документ в повестку дня на этой неделе, ориентировочно на 16 июля.

ИА REGNUM напоминает, что уже при президенте Зеленском на Украине приняты новые образовательные законы, которые и так делали практически невозможным использование в школах русского языка (при этом языки стран ЕС получили значительные льготы).

Осенью прошлого года в правительстве Гончарука заявили, что с сентября 2020 г. все оставшиеся русскоязычные школы страны в обязательном порядке перейдут на украинский язык обучения. При этом школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам ЕС, переведут на украинский с сентября 2023 года.

Вместе с тем в регионах страны дали понять, что есть некоторые лазейки, чтобы сохранить русский язык. В частности, в горсовете Одессы пообещали, что русскоязычные классы в школах города сохранятся. Видимо, законопроект, о котором идет речь сейчас, должен устранить любую возможность обучения на русском языке.