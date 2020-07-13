Москва, , 12:45 — REGNUM Попытка атаки российской базы Хмеймим в Сирии с помощью дронов рассматривается Москвой как террористическое нападение. Об этом заявил 13 июля журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что такого рода нападения российская сторона относит к разряду террористических атак. С террористами никакого замирения быть не может, подчеркнул Вершинин.

Дипломат добавил, что приоритетом для российских властей является безопасность своих людей, которые находятся в Сирии по согласованию с руководством этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в окрестностях авиабазы Хмеймим в Сирии российские ПВО сбили два ударных беспилотника боевиков. Пострадавших нет, материального ущерба не произошло.

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