Уагадугу, , 12:32 — REGNUM Члены ведущих политических партий Буркина-Фасо, в том числе и правящей партии, выступили против предложения депутатов парламента о переносе президентских и парламентских выборов на конец 2021 года из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности в ряде регионов. Об этом передаёт RFI Kiswahili со ссылкой на заявление ассоциации политических партий страны.

В соответствии с заявлением, политики призвали к соблюдению установленного графика проведения выборов.

По информации репортёров радиостанции, депутаты парламента выступили за перенос парламентских выборов на 22 ноября 2021 года по причине невозможности поведения выборов в регионах, страдающих от атак исламистских боевиков. Кроме того, они предложили проведение выборов в два этапа в разное время — сначала выборы президента, а затем парламента.

Члены политических партий согласились с предложением провести выборы в два этапа, однако призвали президента страны Рока Марка Кристина Каборе назначить дату выборов на 22 ноября этого года.