Сухум, , 12:36 — REGNUM В Центральной избирательной комиссия (ЦИК) Абхазии подсчитали результаты довыборов в парламент республики. Предварительные данные были опубликованы 13 июля.

Сообщается, что в трех из четырех избирательных округах определились победители в первом туре. В округе № 18 большинство голосов набрал Алхас Хагба (50,56%), в округе № 14 — Алмасхан Барциц (63,5%), а в округе № 31 — Гарри Кокая (70,3%).

По округу № 10 оба кандидата не набрали более половины голосов. Там пройдут новые выборы. Дату их проведения ЦИК республики объявит в течение текущей недели.

Напомним, довыборы депутатов в парламент Абхазии по четырем округам проходили 12 июля. Их выбирали взамен Аснана Бжании, ставшего президентом страны, и еще трех народных избранников, назначенных на министерские посты.

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