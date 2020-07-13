Киев, , 12:27 — REGNUM Принимать программу действий правительства Украины на год в нынешней ситуации было в принципе нелогично, заявил сегодня, 13 июля, глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире украинского телевидения.

Спикер отметил, что сейчас Украина и весь мир находится в режиме борьбы с коронавирусом, то есть «в уникальной ситуации».

«Ситуация меняется достаточно быстро… вы видите негативные тенденции, которые есть в экономическом плане. Поэтому сегодня принимать программу на год — это не совсем логично, ведь через месяц или через три месяца ситуация может быть совершенно иной», — сказал Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что в июне Рада дважды отказалась принимать программу действий правительства Украины под руководством Дениса Шмыгаля. Это дало поводо говорить о нарастании конфликтных противостояний внутри нынешней украинской власти. Согласно украинскому законодательству, в случае принятия программы действий кабмин получает иммунитет от отставки на ближайший год.