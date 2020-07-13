Москва, , 12:10 — REGNUM Законопроект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель московской коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко:

«Это предложение невозможно не поддержать. Сохранение семьи как ячейки общества крайне важно для государства. У нас ведь как нередко происходит — приходят органы и попечительства, смотрят, что в холодильнике скудный набор продуктов, в доме неидеальная чистота, да и ремонт давно пора обновить. И забирают детей. Исправитесь — отдадим. А то, что это психологическая травма для каждого члена семьи, и в первую очередь для детей, никого не волнует. Поэтому, прежде чем изъять детей, необходимо решение суда, который примет во внимание все обстоятельства жизни конкретной семьи и даст объективную оценку стоит ли их забирать или есть шанс все исправить без радикальных мер.

Конечно, совсем другое дело, когда ребенка обнаруживают в действительно ужасных условиях — дети-маугли, со следами увечий, например. В таком случае, оставлять ребенка и уходить просто нельзя. В следующий раз его можно просто не застать живым. Но для этого МВД предложило наделить правом должностное лицо правоохранительных органов, обнаружившего ребенка, на его временное изъятие из семьи и помещение в специализированное учреждение для несовершеннолетних. И я поддерживаю такое предложение. Но даже в таком случае, родителю должен быть дан шанс, поскольку лишение родительских прав является скорее крайней мерой семейно-правовой ответственности».

Как уже сообщало иИА REGNUM, законопроект, согласно которому во исполнение нормы Конституции предполагается ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас.

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