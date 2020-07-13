Чебоксары, , 12:09 — REGNUM У МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ) появится новый руководитель. Место директор займёт Андрей Васильев, возглавляющий транспортный отдел администрации Чебоксар, сообщили ИА REGNUM в мэрии по итогам планёрки.

Отмечается, что кадровое решение принято «по результатам конкурсных процедур». Троллейбусное управление возглавит начальник отдела транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксар Андрей Васильев, ставший муниципальным служащим в 2017 году. До этого он год работал директором ОАО «Сывлах» (банный комплекс), также руководил ООО «Фудмаркет», возглавлял службу обеспечения ПАО «Промтрактор». Васильев сменит ушедшего «на пенсию» Александра Каныгина, работавшего директором предприятия 12 лет.

ЧТУ является самым крупным муниципальным предприятием Чебоксар, в штате трудятся свыше 1,7 тыс. человек. Сити-менеджер Алексей Ладыков констатировал, что в настоящее время на предприятии сложилась «непростая ситуация, предстоит обновление подвижного состава, необходимо повышать культуру вождения, решать стратегические и тактические задачи».

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии из-за резкого сокращения пассажиропотока в ЧТУ значительно упали доходы. В частности, как следует из картотеки судебных дел, в мае по сравнению с апрелем выручка сократилась на 7 111 000 рублей. В результате возникла задолженность перед энергетиками, от угроз которых об ограничении электроэнергии приходится «отбиваться» через суд.

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