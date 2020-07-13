Сеул, , 12:08 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продолжает падать на протяжении семи недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 6 по и 10 июля среди 2515 человек старше 18 лет, уровень поддержки политика составил 48,7%, что на 1,1% меньше по сравнению с прошлой неделей. Не одобряют политику президента 46,5%, что на 1% выше, чем неделю назад.

По мнению экспертов, падение показателя связано с неудачной политикой правительства в области недвижимости, а также смертью мэра Сеула.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 39,7%, Объединённой партии будущего — 29,7%, партии Справедливости — 5,9%, Открытой демократической партии — 5,1%, Народной партии — 2,9%